Ações de Hong Kong fecham em queda com perspectiva do Fed

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong encerraram em baixa nesta quinta-feira, depois que o Federal Reserve advertiu que diminuirá o ritmo dos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos no próximo ano, enquanto as ações da China terminaram sem direção comum.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,36%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,09%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,56%.

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) cortou sua taxa básica de juros nesta quinta-feira, acompanhando o movimento do Fed, que indicou menos cortes no próximo ano.

"Como o corte de juros se torna muito incerto para 2025, os investidores têm um baixo apetite pelas ações de Hong Kong, onde a maioria é sensível aos juros", disse Kelly Chung, diretora de investimentos de múltiplos ativos da Value Partners.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,69%, a 38.813 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,56%, a 19.752 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,36%, a 3.370 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,09%, a 3.945 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,95%, a 2.435 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,02%, a 22.932 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,44%, a 3.762 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,70%, a 8.168 pontos.