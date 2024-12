Wunsch, do BCE, diz que euro mais fraco pode amenizar tarifas dos EUA

Por Divya Chowdhury e Francesco Canepa

MUMBAI (Reuters) - Um euro mais fraco, caindo para a paridade com o dólar, amenizaria o impacto de quaisquer novas tarifas dos Estados Unidos sobre o crescimento da zona do euro, embora aumente a inflação, disse o membro do Banco Central Europeu Pierre Wunsch à Reuters nesta quarta-feira.

O presidente do banco central belga disse em uma entrevista ao Reuters Global Markets Forum que as apostas do mercado em mais quatro cortes nos juros pelo BCE no próximo ano são um cenário "significativo", mas que ele está aberto a seguir um caminho diferente caso os dados de inflação e crescimento assim o exijam.

O BCE cortou os juros na semana passada devido a uma perspectiva mais sombria, e as autoridades disseram que as projeções de crescimento já reduzidas do banco podem se mostrar muito otimistas se a política comercial dos EUA tomar um rumo protecionista com o presidente eleito Donald Trump.

No entanto, Wunsch disse que uma taxa de câmbio mais baixa do euro em relação ao dólar poderia amenizar qualquer nova tarifa dos EUA sobre as importações da zona do euro.

"Já vimos o euro se desvalorizar talvez 4% ou 5% em relação ao dólar", disse ele. "Portanto, bastaria que o euro chegasse à paridade para que uma tarifa de 10% seja essencialmente compensada."

Por outro lado, uma moeda mais fraca aumentaria a inflação, tornando as importações mais caras, advertiu Wunsch.

Ele disse ainda esperar que a taxa de juros do BCE, atualmente em 3%, caia mais um ponto percentual se a inflação se estabelecer na meta de 2% do BCE, como se espera.

"Acho que, com base em nossa previsão, chegaremos a algo em torno de juros de 2%", disse ele.

Wunsch acrescentou que as apostas do mercado em mais quatro cortes de juros pelo BCE, de 25 pontos-base cada, nas próximas quatro reuniões, estão amplamente alinhadas com o pensamento do banco central.

"Estou confortável com isso como um cenário que considero significativo", disse ele. "Ele está relativamente alinhado com o nosso."

O BCE deve revisar sua estratégia de longo prazo no próximo ano. Wunsch disse que o banco central deve retirar uma referência para reagir de forma "especialmente vigorosa" à inflação abaixo da meta.

Isso se deve ao fato de que medidas extraordinárias, como compras maciças de títulos e taxas negativas, mostraram-se eficazes apenas quando a economia está indo mal, ao passo que têm pouca força quando ela está indo bem, argumentou ele.

"Pessoalmente, acredito que teremos uma discussão não muito fácil sobre a questão de reagir com força quando virmos que a inflação está se movendo abaixo da meta", disse ele.

"Não tenho certeza de que haja um amplo consenso de que, assim que a inflação ficar abaixo de 2% - é claro que não em uma base puramente temporária -, seja necessário reagir com muita força."