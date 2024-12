Wall Street tem pouca movimentação com cautela antes de decisão do Fed

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham pouca movimentação nesta quarta-feira, com os investidores prevendo um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em sua última reunião do ano e aguardando pistas sobre o que as autoridades podem fazer em 2025.

A expectativa geral é de que o Fed reduza os juros em 25 pontos-base ao anunciar sua decisão às 16h (horário de Brasília).

Com a expectativa de um corte nos juros pela maioria dos investidores, o foco maior está no resumo das projeções econômicas do Fed, que inclui as previsões das autoridades para a economia e o "gráfico de pontos" de suas expectativas para as taxas de juros no longo prazo.

Os comentários do chair Jerome Powell também serão observados em busca de pistas sobre como o banco central conduzirá a política monetária no próximo ano, já que dados econômicos recentes mostraram um crescimento forte e uma inflação persistente que poderiam impedir o Fed de reduzir os juros tanto quanto previsto anteriormente.

"A questão é mais sobre o que acontecerá em seguida e qual será a retórica em torno de 2025. Powell realmente manteve os mercados estáveis o suficiente para continuar a trajetória de alta em 2022, e esperamos que hoje seja semelhante", disse Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments

O Dow Jones subia 148,48 pontos, ou 0,34%, a 43.598,38 pontos. O S&P 500 tinha alta de 8,26 pontos, ou 0,14%, a 6.058,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 18,60 pontos, ou 0,09%, a 20.127,66 pontos.

A maioria das ações de megacaps e de crescimento sensíveis aos juros caíam, com a Tesla na liderança, recuando 2,7% depois de subir mais de 14% nas últimas três sessões.

Por outro lado, a gigante da IA Nvidia subia 3,8% depois de atingir uma mínima de mais de dois meses na terça-feira.