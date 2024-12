Gritaria entre vereadores interrompe sessão na Câmara de SP: 'Cala a boca'

A vereadora Luana Alves (PSOL) e o vereador Fernando Holiday (PL) discutiram durante sessão plenária nesta quarta-feira (18) durante o debate do orçamento de 2025 na Câmara Municipal de São Paulo.

O que aconteceu

A psolista reclamou que o veto a um de seus projetos foi feito sem justificativa. Ela se queixou da ausência de programas previstos para a população negra no orçamento de São Paulo durante a discussão e que quem vetou o seu projeto foi um "vereador covarde". "Que esses vereadores que fizeram isso tenham a coragem de vir aqui no microfone e falar quem foi que deu o veto. Falar quem foi que deu o veto. Peço que tenham a coragem."

Holiday, que está em seu último ano de mandato, reivindicou o veto. "Quem ajudou a barrar as suas emendas, vereadora, com muito orgulho, fui eu", respondeu ele, na sua vez de falar. O vereador do PL chamou a bancada do PSOL de racista e mandou Luana Alves "calar a boca".

Vocês defendem, na maior carinha de pau, a permanência da Cracolândia. Cale a boca, vereadora!

vereador Fernando Holiday (PL)

"Cala a boca você", respondeu a vereadora. O bate boca entre os dois se tornou uma confusão generalizada. O presidente da casa, Milton Leite (União) precisou suspender os microfones por 30 segundos, mas a ordem não foi retomada e a sessão foi suspensa.

Bate boca foi em sessão que debate o orçamento municipal

Enquanto vereadores do PSOL divergem sobre o orçamento, aliados de Nunes acompanham o relator. O relatório do vereador Sidney Cruz (MDB) elevou em R$ 2 bilhões a proposta original enviada à Câmara pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), ultrapassando os R$ 125 bilhões para 2025.

Em 2025 Luana Alves segue na casa, e Holiday sai. A psolista é a primeira mulher negra reeleita vereadora em São Paulo. Já Fernando Holiday não tentou a reeleição.