Trump diz ser totalmente contra a proposta de resolução contínua de gastos

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e seus aliados atacaram nesta quarta-feira, 18, o acordo de financiamento do governo antes do prazo final no fim da semana, conclamando pela oposição dos parlamentares e complicando uma tarefa já difícil para os líderes do Partido Republicano da Câmara para que a legislação seja aprovada.

"Qualquer membro da Câmara ou do Senado que votar a favor desse ultrajante projeto de lei de gastos merece ser rejeitado em dois anos!" afirmou Elon Musk, um aliado próximo de Trump que está liderando uma comissão consultiva para cortar os gastos do governo, em publicação na rede social X.