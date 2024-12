Tales: Isolado, Braga Netto vive inferno astral por criar intriga com todos

A capacidade de gerar intrigas auxiliou o general Walter Braga Netto a se aproximar do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora o faz ser abandonado por todos que o cercavam, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (18).

Braga Netto era uma das poucas pessoas em quem Bolsonaro confiava e se tornou um dos raros interlocutores do então presidente. O prestígio do general naquela época, porém, contrasta com a conclusão da Polícia Federal, que aponta a "participação concreta" dele na tentativa de golpe de Estado. Braga Netto se tornou o primeiro general de quatro estrelas, a mais alta patente das Forças Armadas, a ser preso após a redemocratização.

Foi essa paranoia, de que outros queriam tomar o seu lugar, que fez Bolsonaro escolher o general Hamilton Mourão como seu vice na primeira eleição. Bolsonaro já assumiu com a cabeça no golpe. Se tentassem tirá-lo, ele daria o golpe e precisaria dos militares; daí o primeiro vice dele ser militar e a escolha pelo Braga Netto para ser seu vice em um segundo governo.

Mourão não estabeleceu uma boa relação com Bolsonaro e não conquistou a confiança dele. Era um sujeito independente e mostrava altivez diante de Bolsonaro, considerando-o 'burro'. Por sua vez, a grande qualidade de Braga Netto para conseguir a confiança de Bolsonaro foi a capacidade de gerar intrigas e alimentar a paranoia.

Essa capacidade o fez conseguir a vaga de vice [na chapa com Bolsonaro], mas também é o que o faz correr sério risco e tenha sido abandonado pelos militares. Ele mandou os aliados atacarem generais que não apoiavam o golpe. Ele ameaçou companheiros de farda, do alto comando. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que o próprio Bolsonaro deixou Braga Netto à própria sorte ao perceber que o general também poderia traí-lo para assumir o poder.

Essa capacidade de gerar intrigas foi a delícia e a dor de Braga Netto. Agora, ele está no inferno astral graças a ter criado intriga com todos que o cercavam. Não só os políticos e aqueles que poderiam se aproximar de Bolsonaro, mas também aqueles que ele não achava que o apoiariam em seu caminho direto para o golpe.

Até Bolsonaro ficou de orelha em pé: 'Será que esse cara queria dar um golpe dentro do golpe?'. Esse vírus também entrou na cabeça do Bolsonaro. Por causa disso, logo que começaram a surgir as primeiras informações de que Braga Netto seria o gestor do golpe, a primeira manifestação do general não foi negar, mas falar que ele nunca pensou em dar um golpe dentro do golpe.

Ele viu que estava aparecendo algo que poderia fazer Bolsonaro perder a confiança nele. Braga Netto está isolado porque intrigou e se intrigou com todo mundo. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: