Tales: Estado deve educar policiais contra ação 'tiro, porrada e bomba'

Os elevados índices de letalidade policial no Brasil estão diretamente relacionados à formação dos agentes de segurança pública, voltada para a violência, e que deve ser modificada, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (18).

Segundo levantamento feito pelo UOL, os policiais civis e militares do Brasil matam quase o triplo do que os agentes de segurança de 15 países do G20 somados. Foram 6.393 mortos por policiais, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Já 15 países do G20 somam 2.267 vítimas fatais.

A polícia brasileira é o centro da polarização. Eu critico muito a atuação violenta da polícia, mas também precisamos nos colocar no lugar de um policial. Ele está com a vida em risco e vê a bandidagem violenta e parte para cima dela.

Há um grupo envolvido na segurança absolutamente polarizado. É mais do que polarização; é uma guerra. Há a violência do bandido e a do policial como reação, e ele acha que solucionará esse problema. É um raciocínio errado, do 'tiro, porrada e bomba'. É como os policiais brasileiros se veem diante dessa guerra: 'só tem um jeito; é matar'. Não é assim. Tales Faria, colunista do UOL

Tales criticou o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário de segurança pública Guilherme Derrite pela falta de ações efetivas para conter a escalada da violência policial no estado.

É preciso que o Estado entre para mostrar e tentar acabar com essa polarização. Tivemos por quatro anos um presidente dizendo 'é isso mesmo, vamos partir para cima e matar todo mundo'. Em São Paulo, o governador assumiu com essa: 'não estou nem aí; vamos partir para cima e botar o Derrite, que é um matador e foi expulso da Rota porque matou demais'. Não deu certo.

O Estado precisa entrar para dizer que essa não é a forma de agir e para educar o policial, dizendo que ele vai combater gente perigosa, mas não pode agir igual a eles. Se você se tornar igual a eles, a sociedade como um todo vai perder e vai ser violenta.

A solução para esse problema está aí. É a educação dos policiais civis e também dos militares, que por acreditarem na violência e nessa polarização em 'tiro, porrada e bomba' resolvem que podem dar um golpe de Estado, por exemplo. Não é por aí. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: