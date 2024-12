Suco de abacaxi com hortelã e pepino é bom para digestão e hidrata o corpo

O suco de abacaxi com hortelã e pepino é uma bebida refrescante e saborosa. O abacaxi oferece um sabor ácido e doce, enquanto o pepino e a hortelã contribuem com o toque de frescor.

Entre os nutrientes da combinação, destacam-se: vitaminas C, A e K, além de minerais como cálcio e ferro.

A seguir, veja os benefícios do consumo do suco de abacaxi com hortelã e pepino para a saúde e se há contraindicações.

1. Faz bem para a digestão

O abacaxi contém bromelina, uma enzima que auxilia na digestão de proteínas e no processo de desintoxicação do organismo.

Já o pepino é um diurético natural, promovendo a eliminação de toxinas do corpo e diminuindo a retenção de líquidos. E a hortelã facilita a digestão, alivia cólicas intestinais e ajuda a reduzir o desconforto estomacal.

2. Ajuda na hidratação

O pepino é formado por aproximadamente 95% de água, o que contribui para a hidratação do organismo. O abacaxi também possui uma quantidade significativa de água, fazendo com que o suco seja uma opção para manter o corpo bem hidratado, principalmente em dias quentes.

3. Combate inflamações

O abacaxi e a hortelã contêm substâncias com ação anti-inflamatória. A bromelina presente no abacaxi e os compostos da hortelã auxiliam na redução de inflamações no corpo.

4. Reforça a imunidade

O abacaxi é fonte de vitamina C, micronutriente importante para fortalecer o sistema imunológico e auxiliar o corpo na proteção contra infecções e diversas doenças.

5. Tem ação antioxidante

O abacaxi é fonte de antioxidantes, como flavonoides e vitamina C, que combatem os radicais livres no corpo, o que evita o envelhecimento precoce e o surgimento de doenças crônicas.

6. Aumenta a saciedade

O pepino é baixo em calorias e rico em fibras, o que aumenta a saciedade e ajuda no controle do peso. A hortelã também contribui para a diminuição do apetite, prevenindo excessos alimentares.

7. Melhora a pele

A hidratação e os antioxidantes presentes no abacaxi e no pepino mantêm a pele saudável e combatem os sinais de envelhecimento, além de promover a hidratação.

8. Aumenta a energia

A presença de vitaminas do complexo B no pepino e açúcares naturais no abacaxi pode aumentar a disposição e combater a fadiga.

Contraindicações

O suco de abacaxi com hortelã e pepino pode ser contraindicado para:

Pessoas com problemas gástricos, como úlcera, gastrite ou refluxo gastroesofágico;

Quem tem alergia ao hortelã ou abacaxi;

Pessoas com problemas renais;

Quem faz uso de anticoagulantes, já que bromelina pode interferir na ação desses medicamentos.

Como consumir?

O suco de abacaxi com hortelã e pepino pode ser uma opção para começar o dia, para ajudar a hidratar o corpo e auxiliar na digestão. Também pode ser consumido antes ou após as refeições, para aliviar o desconforto estomacal. Em dias quentes, pode saciar a sede e manter a energia.

O ideal é consumir de 200 a 300 ml por dia, o que corresponde a um copo médio.

Fonte: Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.