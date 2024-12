Rússia detém suspeito de assassinato do chefe de armas químicas Igor Kirillov

Por Andrew Osborn e Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - A Rússia afirmou nesta quarta-feira que deteve um homem uzbeque que confessou ter plantado e detonado uma bomba que matou um general graduado, Igor Kirillov, em Moscou, sob as instruções do serviço de segurança SBU da Ucrânia.

Kirillov, que era chefe das Tropas de Proteção Nuclear, Biológica e Química da Rússia, foi morto do lado de fora de seu apartamento na terça-feira, juntamente com seu assistente, quando uma bomba escondida em uma scooter elétrica explodiu.

Ele é o oficial militar russo mais graduado a ser assassinado na Rússia pela Ucrânia. O serviço de inteligência ucraniano SBU assumiu a responsabilidade pelo assassinato depois que a Ucrânia acusou Kirillov de ser responsável pelo uso de armas químicas contra as tropas ucranianas -- algo que Moscou nega.

O Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves, informou em um comunicado na quarta-feira que o suspeito não identificado havia dito a eles que tinha ido a Moscou para realizar uma tarefa para os serviços de inteligência da Ucrânia.

Em um vídeo publicado pela agência de notícias Baza, que é conhecida por ter fontes nos círculos policiais russos, o suspeito é visto sentado em uma van descrevendo suas ações.

Não ficou claro em que condições ele estava falando e a Reuters não pôde verificar imediatamente a autenticidade do vídeo.

Vestido com um casaco de inverno, o suspeito é mostrado dizendo que tinha ido a Moscou a mando dos serviços de inteligência da Ucrânia, comprou uma scooter elétrica e recebeu um dispositivo explosivo improvisado.

Ele descreve a colocação do dispositivo na scooter elétrica e o estacionamento do lado de fora do bloco de apartamentos onde Kirillov morava.

De acordo com os investigadores, ele disse que instalou uma câmera de vigilância em um carro alugado que, segundo eles, foi observado na cidade ucraniana de Dnipro por pessoas que organizaram o assassinato.

O suspeito, que se acredita ter nascido em 1995, é mostrado dizendo que detonou o dispositivo remotamente quando Kirillov deixou o prédio. Ele afirma que a Ucrânia lhe ofereceu 100.000 dólares e residência em um país europeu.

Os investigadores disseram que estavam identificando outras pessoas envolvidas, e o jornal Kommersant informou que um outro suspeito havia sido detido. A Reuters não pôde confirmar o relato de forma independente.

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que Moscou abordará o assassinato em uma sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 20 de dezembro.

Todos os envolvidos no assassinato serão encontrados e punidos, e Moscou não será intimidada, afirmou ela.

"Vemos que o regime de Kiev assumiu a responsabilidade mais uma vez por um novo ataque terrorista. Todos esses perdedores da SBU e o regime louco de Kiev são ferramentas gerenciadas pelos anglo-saxões", disse Zakharova, usando um termo que a Rússia usa para descrever os Estados Unidos e o Reino Unido.

"Eles são os principais beneficiários do terrorismo de Kiev."

O Departamento de Estado dos EUA disse na terça-feira que Washington não tinha nenhuma conexão com o assassinato ou qualquer conhecimento prévio dele. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer declarou que Kirillov "propagou uma invasão ilegal e impôs sofrimento e morte ao povo ucraniano".

(Reportagem da Reuters em Moscou; reportagem adicional de Filip Lebedev)