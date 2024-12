Ainda buscando presente? Caranguejo 'fujão' é opção divertida para crianças

Uma opção divertida de presente de Natal para crianças é o Caranguejo 'Fujão'. O brinquedo viralizou no TikTok e tem diversas versões disponíveis à venda com cores e funcionalidades diferentes.

O bichinho de plástico se movimenta de um lado para o outro e muda de direção quando detecta um obstáculo. A diversão fica por conta da correria para capturá-lo, o que estimula habilidades motoras infantis, de acordo com os fabricantes. A seguir, citamos o que esse brinquedo promete e o que diz quem o comprou.

Como funciona o Caranguejo Fujão?

Ele se parece com um brinquedo de corda, mas funciona a pilhas (também há versões com carregamento USB) e conta com sensores em suas duas extremidades, que fazem com que mude de direção toda vez que uma barreira é detectada. Pode ser uma parede, um móvel ou até uma pessoa. A ideia é ser rápido o suficiente para conseguir pegá-lo.

Feito com material resistente, de acordo com o fabricante;

Promete estimular a coordenação motora e os movimentos das crianças;

Disponível nas cores amarelo e verde.

O que diz quem comprou

Na Amazon, Shopee e Magalu, parceiras do UOL, o modelo tem nota média entre 4 e 4,9 (de um total de cinco). Confira abaixo o que diz quem o comprou:

Produto muito bom para crianças que estão aprendendo a engatinhar e andar. Até meus gatos ficam atrás do brinquedo.

Mônica Marcato

As crianças adoraram. Difícil parar de brincar. É lindo.

Maria

O melhor brinquedo de todos. Chegou rápido (...), funcionou e todos gostaram. Recomendo demais. Com 20 minutos, o bebê estava quase caindo em pé de sono, depois de correr atrás do caranguejo.

Maria Rita

Meu filho adorou. Em certos tapetes, o brinquedo não se move, mas no tatame e no piso anda, e tem som e luzes nos olhos.

Jeff

Pontos de atenção

Alguns compradores relataram que o produto apresentou defeito depois de pouco tempo de uso e que toca apenas uma música.

Único "defeito" é não ter outras músicas. Poderia ter outros tipos e ficar alternando durante a utilização.

Juliana B.

Veio rápido e tudo funcionando, mas, depois de dois meses, parou de tocar.

Leonardo

*Com informações de matéria publicada em 23/09/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.