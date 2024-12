Petróleo sobe com queda nos estoques dos EUA; perspectiva do Fed para 2025 reduz os ganhos

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, depois que os estoques de petróleo norte-americanos caíram e o Federal Reserve dos Estados Unidos cortou as taxas de juros, como esperado.

Mas os ganhos foram limitados, já que o Fed sinalizou que diminuiria o ritmo dos cortes.

Os contratos futuros do Brent subiram 0,20 dólar, ou 0,27%, a 73,39 dólares por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiu 0,50 dólar, ou 0,71%, a 70,58 dólares. Ambos os índices de referência recuaram de ganhos de mais de 1 dólar por barril nas máximas da sessão.

Os estoques de petróleo e de derivados dos EUA caíram, enquanto os estoques de gasolina aumentaram na semana encerrada em 13 de dezembro, informou a Administração de Informações sobre Energia nesta quarta-feira.

O total de produtos fornecidos, um indicador da demanda, foi de 20,8 milhões de barris por dia, um aumento de 662.000 bpd em relação à semana anterior.

"O mercado parece ter dado uma guinada em relação a toda a negatividade que vimos há algumas semanas, pois há mais otimismo em relação à demanda", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

O Federal Reserve dos EUA reduziu as taxas de juros e sinalizou que diminuirá o ritmo de corte dos custos de empréstimos, devido a uma taxa de desemprego relativamente estável e pouco avanço recente na inflação.

Os futuros do Brent e do petróleo dos EUA reduziram os ganhos e ficaram negativos no pós-fechamento após o anúncio do Fed, que foi seguido pelo índice do dólar atingindo uma alta de 108,156 no acumulado do ano.

Um dólar mais forte torna o petróleo mais caro em outros países, o que pode reduzir a demanda.

