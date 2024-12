Josias: Espanta que apenas 52% achem que Bolsonaro tentou dar golpe

O colunista Josias de Souza considera "espantoso" apenas 52% da população brasileira achar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou dar o golpe de Estado em 2023. A avaliação do jornalista foi feita no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (18).

Espanta que seja de apenas 52%. É a maioria da sociedade?! Não há dúvida, mas para mim é pouco. Josias de Souza, colunista do UOL.

Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada pelo jorna Folha de S.Paulo na manhã de hoje, 52% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente participou do ato golpista, ante 39% que não acreditam na hipótese e 7% que dizem não saber. O instituto ouviu 2.002 eleitores sobre o tema nos dias 12 e 13 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Em novembro, a PF (Polícia Federal) indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente é suspeito dos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa.

No sábado (14), o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e ex-candidato a vice de Bolsonaro, foi preso em sua casa, em Copacabana, zona sul do Rio, sob a acusação de obstrução da Justiça. Ele é suspeito de ter coordenado o grupo que planejou a intervenção militar.

Desde então, nós tivemos um avanço das investigações, tivemos a conclusão, o envio ao Supremo Tribunal Federal de um relatório final da Polícia Federal, já esmiuçado nos meios de comunicação.

Diante da avalanche de informações sobre a clareza do que ocorreu no Brasil, ficou claro, de fato, como água de bica, essa tentativa do Bolsonaro de subverter a democracia brasileira, mas estamos aí com a maioria do eleitorado do lado do óbvio. Mas tem muita gente ainda tropeçando.

Isso aumenta a responsabilidade de quem lida com comunicação no Brasil e aumenta muito a responsabilidade das autoridades que estão envolvidas na apuração, na formatação da denúncia, os cuidados que estão agora ao lado da Procuradoria-Geral da República e sobretudo naquelas autoridades que se ocupam de julgamento desse e de outros processos. Josias de Souza, colunista do UOL

PF investiga duas linhas de frente sobre tentativa golpe

A primeira foca na participação de militantes extremistas, apoiadores e financiadores dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

A segunda linha de apuração mira políticos e aliados do ex-presidente Bolsonaro. Até o momento, os trabalhos resultaram na prisão de ex-assessores do ex-presidente, além de integrantes das Forças Armadas.

Antes da prisão de tenente-coronel Mauro Cid e de Braga Netto, outro general do Exército, três membros das Forças Especiais —conhecidos como "kids pretos"— e um policial federal foram detidos em novembro, sob a acusação de planejarem um golpe para impedir a posse de Lula e restringir o funcionamento do Poder Judiciário.

A operação que levou a essas prisões recebeu o nome de Operação Contragolpe e revelou o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

