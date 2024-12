Pacheco cancela sessão do Congresso prevista para amanhã; expectativa é que ocorra na 6ª-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cancelou a sessão conjunta agendada para esta quinta-feira, 19, às 10h, para quando estava prevista a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

A informação consta do site do Congresso Nacional. No entorno do presidente do Senado, há uma expectativa de que a sessão conjunta seja remarcada para a sexta-feira, 20. Antes da LOA, os senadores ainda pretendem votar as medidas do pacote fiscal, ainda em análise pela Câmara.