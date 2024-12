O que se sabe do tsunami de 2004 no sudeste asiático

Sobreviventes e parentes de vítimas comemorarão em 26 de dezembro o 20º aniversário do terremoto, seguido de um tsunami, ocorrido no oceano Índico que deixou mais de 220.000 mortos em quinze países.

Um terremoto de magnitude 9.1 em frente ao litoral oeste da ilha indonésia de Sumatra provocou enormes ondas que atingiram a Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e outros nove países do Oceano Índico.

Esses são os principais pontos desse tsunami mortal.

- Ondas de 30 metros de altura -

A ruptura ocorrida ao longo de uma da falha, uma das mais largas já observada, segundos antes das 07h59 de 26 de dezembro de 2024, provocou uma das catástrofes naturais mais letais da história.

A origem do sismo está relacionada à ruptura da zona de subducção entre duas placas, a placa índica e a microplaca Andaman, em 1.200 km.

O tremor gerou ondas de mais de 30 metros de altura e liberou uma energia equivalente a 23.000 vezes a potência da bomba atômica lançada em Hiroshima.

A magnitude do terremoto foi avaliada inicialmente em 8.8, mas depois o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) a situou em 9.1, e sua profundidade, em 30 km.

O epicentro foi localizado a 160 km ao oeste do litoral de Sumatra.

O vasto arquipélago indonésio tem uma atividade sísmica e vulcânica frequente ao estar localizado no "cinturão do fogo do Pacífico".

- Terrível balanço humano -

No total, o tsunami causou 226.408 mortos, segundo EM-DAT, uma base de dados mundial sobre catástrofes.

A região mais afetada foi o norte da ilha de Sumatra, onde mais de 120.000 pessoas morreram. A nível nacional, o balanço chegou a 165.708 mortos.

As enormes ondas atravessaram o oceano Índico e atingiram o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia horas depois.

As ondas se deslocaram por quase 800 km/h quando atingiram o máximo de sua velocidade. Isso é mais do que o dobre do que um trem de alta velocidade atinge.

Mais de 35.000 pessoas morreram no Sri Lanka e 16.389 perderam a vida na Índia. Na Tailândia, houve 5.000 mortos, a metade deles turistas estrangeiros. Além disso, 3.000 pessoas foram declaradas desaparecidas.

As ondas também atingiram a África, matando 300 pessoas na Somália, e também mais de cem nas Maldivas.

- 1,5 milhão de deslocados -

O tsunami levou ao deslocamento de mais de 1,5 milhão de pessoas e deu lugar a uma ajuda de emergência de 14 bilhões de dólares por parte da comunidade internacional, segundo as Nações Unidas.

Milhares de edifícios foram destruídos e comunidades inteiras ficaram sem lar.

A cidade indonésia de Banda Aceh, no extremo norte de Sumatra, teve que ser praticamente reconstruída.

Mais de 100.000 casas foram reconstruídas apenas na província indonésia de Aceh, segundo o governo.

- Sistemas de alerta -

O tsunami também obrigou as comunidades litorâneas do Índico a prestar contas sobre seu nível de preparação frente a tais catástrofes.

No momento do tsunami não existia nenhum sistema de alerta na região.

Segundo os especialistas, a ausência de um sistema de alerta corretamente coordenado em 2004 agravou o impacto da catástrofe.

Cerca de 1.400 estações em todo o mundo agora permitem o envio de alertas de tsunami apenas alguns minutos após a formação do tsunami.

De acordo com especialistas, o mundo está mais bem preparado do que nunca, graças aos milhões de dólares investidos em sistemas de alerta de tsunami. Entretanto, as consequências de um tsunami de grandes proporções nunca poderão ser totalmente evitadas, alertam eles.

jfx/pdw/jvb/zm/avl/dd

© Agence France-Presse