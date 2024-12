"Minha prisão ajudou a chamar a atenção para a caça ilegal às baleias", diz ativista Paul Watson

Após cinco meses preso na Groenlândia, o ativista ambiental Paul Watson foi libertado nesta terça-feira (17), depois da Dinamarca rejeitar o pedido de extradição do Japão. O ativista ambiental americano-canadense de 74 anos foi preso em Nuuk no dia 21 de julho, após a Interpol aceitar o alerta feito pelo governo japonês em 2012. Nesta quarta-feira (18), Paul Watson concedeu uma entrevista à RFI.

Pauline Gleize, da RFI em Paris

RFI: Como você se sente após deixar a prisão e a respeito da decisão da Dinamarca de não aceitar o pedido de extradição do Japão?

Paul Watson: Estou muito aliviado de poder ver meus filhos quando voltar para a França, dentro de alguns dias.

RFI: A decisão da Dinamarca é uma vitória para você e sua luta?

PW: Acho que é uma vitória e um reconhecimento do fato de que o Japão está matando baleias ilegalmente e tentando fazer de mim um exemplo. O país não quer que ninguém interfira em suas operações ilegais, mas não conseguiu. Continuaremos a nos opor à sua caça ilegal de baleias.

Minha prisão faz parte de uma campanha para expor as operações baleeiras ilegais do Japão. Na prisão, provavelmente ajudei a chamar mais atenção para o que o Japão está fazendo do que se eu tivesse ido com meu navio em alto-mar lutar impedir a ação dos baleeiros.

RFI: A Dinamarca não cedeu ao Japão. Como o seu caso acabou sendo resolvido?

A Dinamarca tem a obrigação de fazer o que é certo, dado o seu compromisso com os direitos humanos. As regras em matéria de extradição são claras. O Japão estava pressionando a Dinamarca e ameaçava cancelar projetos eólicos offshore multimilionários, caso eu não me entregasse. Isso mostra como esse caso é político.

RFI: Como você viveu os últimos cinco meses de detenção?

PW: Minhas condições de detenção não eram muito ruins. Os prisioneiros eram amigáveis. Os guardas foram educados. Passei a maior parte do tempo lendo ou respondendo cartas. Recebi cerca de 4.000 e aproximadamente 70% deles vieram da França. Não consegui responder todas, mas tentei responder a maior parte possível, especialmente das crianças.

RFI: Você está pensando em processar?

PW: Pretendemos ir a Lyon, na França [onde a Interpol está sediada], e responsabilizar a Interpol, que acredito ter abusado de sua autoridade para fins políticos. Meu caso está sendo investigado por um comitê europeu que examina os abusos da Interpol desde 2017. A Interpol precisa determinar se permite que os países usem suas agências para perseguir seus opositores políticos.

RFI: Michel Forst, relator especial da ONU sobre defensores ambientais, alerta para o aumento da repressão contra os ativistas. Você está preocupado com a situação?

PW: Ao longo dos anos, os ativistas ambientais têm sido cada vez mais perseguidos. As coisas são muito diferentes do que eram nas décadas de 1990, 1980 e 1970. As leis são muito mais repressivas, e protegem os lucros corporativos e os abusos de poder por parte dos governos. É muito mais difícil ser um ativista hoje do que era há dez, vinte ou trinta anos.

RFI: Isso o levará a mudar as ações ou vai aumentar sua determinação?

PW: Nossa abordagem é o que chamo de "não-violência agressiva". Intervimos de forma não violenta contra atividades ilegais. Não conheço outra maneira de proceder. A única alternativa é que os governos assumam suas responsabilidades e respeitem o direito internacional.

Mas o problema atual é que há uma falta de motivação política e econômica para fazer cumprir a lei, o que força organizações não governamentais e indivíduos a fazerem o trabalho que os governos deveriam estar fazendo.

RFI: O que você vai fazer agora?

PW: Continuarei a trabalhar com a Sea Shepherd França para me opor à caça às baleias e outras atividades ilegais: caça de tartarugas, pesca ilegal. Continuaremos a fazer o que fazemos, o que faço há mais de 50 anos.

RFI: A Islândia voltou a conceder licenças para a caça às baleias até 2029. Há alguns meses, o Japão estendeu a caça de baleias-comuns. Você continua confiante em sua luta?

PW: Nos últimos 50 anos, encerramos as operações baleeiras na Austrália, África do Sul, Espanha, Peru e Chile. Continuamos nesse caminho e estou confiante de que vamos acabar com a caça à baleia na Islândia, Noruega e Japão. Mas também devemos continuar lembrando que todas essas atividades baleeiras são ilegais e contrárias ao direito internacional. Estamos comprometidos em defendê-lo.