Minério de ferro cai por menor preocupação com oferta e desaceleração da demanda

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, à medida que as preocupações com a oferta diminuíram e a demanda desacelerou marginalmente devido à manutenção de mais altos-fornos por siderúrgicas na China, maior mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,63%, a 778,5 iuanes (106,86 dólares) a tonelada, o nível mais baixo desde 27 de novembro.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura perdeu 1,57%, para 102,9 dólares a tonelada, depois de atingir mais cedo o valor mais baixo desde 9 de dezembro, a 102,6 dólares a tonelada.

A BHP, uma das maiores fornecedoras de minério de ferro do mundo, retomou as operações em duas minas na Austrália Ocidental após uma pausa devido às fortes chuvas, aliviando as preocupações com o fornecimento.

"A movimentação de preços do minério reflete a precificação de menores preocupações com a oferta após as notícias", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS).

O minério de ferro também sofreu pressão da redução das margens de siderúrgicas e das exigências de proteção ambiental, disseram os analistas da Galaxy Futures em uma nota.

A expectativa é de que os preços sejam negociados entre 100 e 110 dólares por tonelada, levando em conta a demanda de reabastecimento de inverno entre as siderúrgicas, disseram os analistas da Huatai Futures.

Analistas da Macquarie disseram que 33% das usinas consultadas planejam aumentar as compras de minério de ferro no próximo mês, contra 28% anteriormente.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)