Merck assina acordo para licenciar pílula para obesidade da chinesa Hansoh por US$ 2 bilhões

A farmacêutica Merck assinou acordo de licença global para um medicamento oral contra a obesidade da Hansoh Pharma, em um acordo que pode valer mais de US$ 2 bilhões para a empresa biofarmacêutica chinesa.

A Merck disse nesta quarta-feira que fará um pagamento inicial de US$ 112 milhões à Hansoh em troca de uma licença global exclusiva para o HS-10535, um receptor GLP-1 em fase de estudo.

A fabricante de medicamentos disse que a Hansoh também está qualificada para receber até US$ 1,9 bilhão em pagamentos após etapas associadas ao desenvolvimento, aprovação regulatória e comercialização, juntamente com royalties sobre as vendas do produto.

A Merck registrará uma despesa no quarto trimestre de 2024 de US$ 0,04 por ação relacionada ao acordo.