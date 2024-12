Mediana das projeções do Fed para alta do PIB sobe em 2024 e 2025 e é mantida em 2026

A mediana das projeções para o crescimento dos Estados Unidos tiveram uma revisão em alta em 2024 e 2025, enquanto as de 2026 seguiram inalteradas, de acordo com documento do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgado nesta quarta-feira. Para 2027, as expectativas tiveram leve recuo.

A projeção mediana para 2024 avançou de 2,0% em setembro para 2,5%. Para 2025, a mediana das projeções de expansão passou de 2% para 2,1%. Em 2026, a expectativa é de alta de 2,0%. Para 2027, a projeção caiu de 2,0% para 1,9%.

Para o longo prazo, a mediana das projeções é de crescimento de 1,8%, igual ao previsto em setembro.

Emprego

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve para a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 2024 e 2025. Para 2026, 2027 e longo prazo, as estimativas ficaram inalteradas.

Para 2024, a mediana das estimativas para a taxa de desemprego saiu de 4,4% em setembro para 4,2%.

Para 2025, a projeção caiu de 4,4% para 4,3%. Para 2026, a expectativa seguiu em 4,3%. Para 2027, a taxa é projetada em 4,2%. No longo prazo, a mediana das projeções para taxa de desemprego seguiu em 4,2%.

Inflação

O Federal Reserve revisou para cima as projeções de inflação pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) em 2024, 2025 e 2026, enquanto para 2027 e longo prazo, as projeções ficaram estáveis.

A estimativa para 2024 subiu de 2,3% em setembro para 2,4%. Para 2025, a mediana subiu de 2,1% para 2,5%. A mediana de 2026 subiu de 2,0% para 2,1%, enquanto a de 2027 e de longo prazo se mantiveram estáveis em 2,0%. Neste caso, a meta de inflação de 2% seria alcançada apenas em 2027, e não mais em 2026, como projetado anteriormente.

A mediana das projeções para o núcleo do PCE (que exclui itens voláteis, como alimentos e energia) também subiu em 2024, 2025 e 2026. Para este ano, a projeção passou de 2,6% em setembro para 2,8%. A mediana de previsão para 2025 saiu de 2,2% para 2,5%.

Para 2026, a projeção ficou subiu de 2,0% para 2,2%. Em 2027, se manteve em 2,0%. Não há projeções para o núcleo do PCE no longo prazo.