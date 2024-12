Malafaia critica prisão de Braga Netto e faz ameaças a Moraes: 'Sua hora vai chegar'

O pastor Silas Malafaia criticou a prisão preventiva de Walter Braga Netto, detido por obstrução de justiça desde o sábado, 14. Para o pastor, o mandado de prisão, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "é ilegal, imoral e atenta contra as leis".

"Alexandre de Moraes, sua hora vai chegar. Não sei quanto tempo vai levar, mas vai chegar. Ou pelo poder do supremo poder de uma nação que é o povo ou pelo poder do supremo juiz que é Deus", disse o pastor em vídeo publicado nesta segunda-feira, 16, em seus perfis oficiais, chamando o magistrado de "ditador da toga". "Quem vai parar esse ditador?", declarou o pastor.

Apontado pela PF como peça central no suposto plano golpista, Braga Netto foi preso sob acusação de dificultar o andamento das investigações. "A Polícia Federal apontou que o novo depoimento prestado por Mauro César Barbosa Cid apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de conduta dolosa de Walter Souza Braga Netto no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso", escreveu Moraes no documento que autorizou o mandado de prisão preventiva.

Para a Polícia Federal, Braga Netto, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, não apenas conhecia o plano de execuções de autoridades, conhecido como "Punhal Verde e Amarelo", como financiou os agentes que executariam a operação. Além de candidato a vice-presidente em 2022, Braga Netto ocupou posições de destaque no governo Bolsonaro, como as pastas de Defesa e de Casa Civil.

Segundo Silas Malafaia, Moraes não poderia ter embasado a prisão preventiva de Braga Netto em material colhido por delação premiada, como a de Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Braga Netto está detido na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. O general de quatro estrelas está preso no quarto do chefe do Estado Maior, um cômodo que conta com ar-condicionado, geladeira, armário, aparelho de televisão e um banheiro exclusivo.