Lula recebe fonoaudióloga para exame em sua residência em SP na manhã desta quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está recebendo a fonoaudióloga Monica Caiafa Bretas para exame na manhã desta quarta-feira, 19, em sua residência localizada em Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Também se encontra no local a infectologista Ana Germoglio, que é coordenadora de saúde do Palácio do Planalto e prestou atendimento emergencial ao petista após a queda que ele teve no banheiro.

Se for liberado pela equipe medica, o presidente poderá participar do Natal dos Catadores, em São Paulo, nesta quinta-feira, 19, conforme adiantou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Trata-se de um ato público de interesse do petista. Previsto inicialmente para ocorrer nessa sexta-feira, 20, o Natal dos Catadores foi antecipado para quinta-feira, por conta de uma reunião ministerial que Lula terá em Brasília na sexta-feira.