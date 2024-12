Líder PSG vence Monaco (4-2) e dispara na Ligue 1; Donnarumma sofre pisão no rosto

O líder Paris Saint-Germain conseguiu uma importante vitória por 4 a 2 na visita a um adversário direto na luta pelo título, o Monaco, nesta quarta-feira (18), em partida antecipada da 16ª rodada da Ligue 1, na qual o goleiro Gianluigi Donnarumma sofreu sérias lesões no rosto.

Numa imagem impressionante ocorrida logo no início do jogo, o italiano foi atingido no lado direito do rosto por um pisão do lateral-direito do time monegasco, Wilfried Singo (17').

Singo não sofreu qualquer punição, já que não houve a intenção de machucar no lance, e Donnarumma, ensanguentado e com as marcas das travas da chuteira no rosto, precisou levar pontos e acabou sendo substituído por Matvey Safonov.

"A imagem é assustadora", disse o capitão do Paris Saint-Germain, Marquinhos, após a partida. "Que não tenha havido um cartão vermelho em uma situação como essa é algo bastante forte", lamentou o zagueiro brasileiro.

Minutos após o lance, o jovem atacante Desiré Doué, de 19 anos, abriu o placar para o PSG (24').

No segundo tempo, o Monaco reagiu e virou com gols do lateral-esquerdo marroquino Eliesse Ben Seghir (53' de pênalti) e do atacante suíço Breel Embolo (60').

- Dembelé faz dois gols -

Mas pouco depois Ousmane Dembelé (64' e 90'+7) e Gonçalo Ramos, de cabeça após um escanteio (82'), deram a vitória ao time da capital.

Na reta final, quando o Monaco perdia por 3 a 2 nos acréscimos, o técnico Adi Hütter, muito irritado, foi expulso por protestar de forma veemente após Embolo cair na área em disputa com Marquinhos.

Com 40 pontos, o PSG amplia a vantagem sobre o Monaco para 10 pontos (3º, com 30).

O Olympique de Marselha (2º), com um jogo a menos que os dois concorrentes, também está dez pontos atrás da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique.

"A Ligue 1 ainda está muito aberta, há apenas cinco dias tínhamos apenas cinco pontos acima dos outros", lembrou o treinador espanhol do PSG.

Este duelo entre parisienses e monegascos, correspondente à 16ª rodada do campeonato francês, foi antecipado já que o restante dessa rodada será disputado no primeiro fim de semana de janeiro.

O motivo da antecipação é que PSG e Monaco se enfrentarão no dia 5 de janeiro, em Doha, pelo Troféu dos Campeões [a Supercopa da França], disputando entre eles o primeiro título oficial do futebol francês em 2025.

A partida desta quarta-feira foi a última da Ligue 1 em 2024, já que neste final de semana não será disputado o campeonato, mas sim os 32-avos de final da Copa da França.

Os duelos de maior destaque serão entre times da primeira divisão: Saint Etienne-Olympique de Marselha e Lens-PSG. Já o Monaco terá um compromisso em princípio muito tranquilo: vai visitar o L'Union Saint-Jean, uma equipe amadora.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Quarta-feira:

Monaco - PSG 2 - 4

- Sexta-feira:

(17h00) Nice - Rennes

- Sábado:

(13h00) Saint-Etienne - Reims

(15h00) Lille - Nantes

(17h00) Lyon - Montpellier

- Domingo:

(11h00) Lens - Toulouse

Angers - Brest

Strasbourg - Auxerre

(16h45) Olympique de Marselha - Le Havre

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 16 12 4 0 44 14 30

2. Olympique de Marselha 30 15 9 3 3 32 18 14

3. Monaco 30 16 9 3 4 26 16 10

4. Lille 27 15 7 6 2 25 15 10

5. Lyon 25 15 7 4 4 27 20 7

6. Nice 24 15 6 6 3 28 19 9

7. Lens 24 15 6 6 3 19 14 5

8. Auxerre 21 15 6 3 6 23 23 0

9. Toulouse 21 15 6 3 6 17 17 0

10. Reims 20 15 5 5 5 20 18 2

11. Brest 19 15 6 1 8 24 27 -3

12. Rennes 17 15 5 2 8 20 20 0

13. Strasbourg 17 15 4 5 6 25 27 -2

14. Nantes 14 15 3 5 7 17 24 -7

15. Angers 13 15 3 4 8 14 26 -12

16. Saint-Etienne 13 15 4 1 10 12 34 -22

17. Le Havre 12 15 4 0 11 11 29 -18

18. Montpellier 9 15 2 3 10 15 38 -23

