Instagram representará mais de 50% da receita de anúncios da Meta nos EUA em 2025, diz relatório

(Reuters) - O Instagram pode representar mais da metade da receita de publicidade da Meta nos Estados Unidos no próximo ano, à medida que a plataforma melhora a monetização de seus produtos, de acordo com a empresa de pesquisa Emarketer.

A ferramenta Reels, do Instagram, concorre com o TikTok e o YouTube Shorts, onde os usuários produzem vídeos curtos mais envolventes, levando profissionais de marketing a adotar o formato em um momento em que a Meta está buscando aumentar sua receita com mais anúncios.

Se a proibição do TikTok entrar em vigor nos EUA, o Reels e o YouTube Shorts poderão se tornar alternativas atraentes para publicidades, potencialmente impulsionando o crescimento do Instagram.

"O Instagram agora é uma plataforma que prioriza o vídeo, com os usuários gastando cerca de dois terços do seu tempo no Instagram assistindo a vídeos", disse Jasmine Enberg, analista principal da Emarketer.

"Se a proibição do TikTok for aplicada em 2025, o Instagram poderá capturar mais de um quinto dos dólares de anúncios realocados do TikTok nos EUA", acrescentou Enberg.

Em 2024, a receita de anúncios do Instagram veio principalmente das publicações no feed e dos Stories, contribuindo com 53,7% e 24,6%, respectivamente.

No entanto, com o aumento da receita dos Reels, a participação combinada da receita do Explore, Reels e potencialmente Threads deve aumentar para 9,6% em 2025.

(Por Akash Sriram em Bengaluru)