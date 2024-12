Indicadores têm dia péssimo momentos antes de votação do ajuste fiscal

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Enquanto esta newsletter é redigida, a Câmara segue votando o pacote fiscal do governo. Uma primeira parte já foi aprovada, com o fim do DPVAT, seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Ainda não se sabe o quanto do projeto original -já visto como tímido pelo mercado- será deformado pelos parlamentares. Nessa primeira votação, os deputados aceitaram o bloqueio de emendas somente no caso das não impositivas.

Certo é que o dólar chegou a novo recorde, a R$ 6,26, e a Bolsa despencou 3,15% nos instantes anteriores às votações.

Na Folha, o economista americano Mohamed El-Erian, presidente do Queens' College da Universidade de Cambridge, consultor-chefe da Allianz e ex-CEO da Pimco, oferece uma explicação para a deterioração do real: "Os mercados locais brasileiros estão experimentando um desses 'overshoots' [reação exagerada que causa desvalorização elevada no curto prazo] clássicos de economias emergentes, nos quais um gatilho fundamental se combina com fatores técnicos ruins para causar uma liquidação que se retroalimenta".

Também no jornal, Luiz Carlos Bresser-Pereira publica artigo com uma análise das últimas décadas da atividade econômica no país: "Economia brasileira está presa em círculo vicioso da quase estagnação". Merece leitura atenta.

No UOL News, o também ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega foi crítico em relação à economia e ao governo: "Mercado despertou para situação insustentável no Brasil", disse.

Outros olhares

Carlos Affonso de Souza: Quem é contra a responsabilização de plataformas pelo conteúdo publicado? Leia mais

Wálter Maierovitch: Inquérito judicial sobre fake news faz Gonet engolir sapo na PGR. Leia mais

Raquel Landim: Defesa de Bolsonaro quer tentar esticar até 2027 julgamento do golpe no STF. Leia mais

Josias de Souza: 39% dos brasileiros tendem a ver Bolsonaro como um 'perseguido'. Leia mais

Tony Marlon: Neste Natal, esteja 'online' para quem estiver ao seu lado. Leia mais

Juca Kfouri: Real Madrid é campeão em ritmo de exibição. Leia mais