Gripe aviária: governador da Califórnia declara estado de emergência

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou nesta quarta-feira, 18, estado de emergência para agilizar e acelerar a resposta do Estado à gripe aviária H5N1. Em comunicado, o governo disse que a medida foi tomada após a detecção do vírus em vacas leiteiras em fazendas no sul da Califórnia, "sinalizando a necessidade de expandir o monitoramento e fortalecer a abordagem coordenada em todo o Estado para conter e mitigar a propagação do vírus". Desde março deste ano, o vírus já foi detectado em rebanhos leiteiros de 16 Estados.Nos casos de gripe aviária em humanos, quase todos os indivíduos infectados tiveram exposição direta a gado infectado. De acordo com o comunicado do governo, a Califórnia já estabeleceu o maior sistema de testagem e monitoramento do país para responder ao surto."Esta declaração é uma ação direcionada para garantir que as agências governamentais tenham os recursos e a flexibilidade necessários para responder rapidamente a este surto", diz o comunicado. "Embora o risco para o público permaneça baixo, continuaremos tomando todas as medidas necessárias para evitar a propagação desse vírus."