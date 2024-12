Grãos: Anec aumenta previsão de exportação de soja, milho e farelo em dezembro

São Paulo, 18 - A exportação de soja do Brasil em dezembro foi revisada para 1,62 milhão de toneladas, um aumento de 330 mil toneladas em relação à previsão anterior de 1,29 milhão de toneladas, segundo dados atualizados pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).Para o milho, a estimativa subiu para 4,09 milhões de toneladas, crescimento de 130 mil toneladas em relação aos 3,96 milhões previstos na semana passada. Já para o farelo de soja, a projeção foi ajustada para 2,17 milhões de toneladas, avanço de 270 mil toneladas frente aos 1,90 milhão estimados anteriormente.Entre 15 e 21 de dezembro, os portos brasileiros devem embarcar 698,5 mil toneladas de soja, 548,9 mil toneladas de farelo de soja e 1 milhão de toneladas de milho, conforme a programação portuária. Para o trigo, o embarque semanal está estimado em 95,7 mil toneladas.No acumulado de 2024 até novembro, o Brasil exportou 95,89 milhões de toneladas de soja, uma queda de 3,78% em relação às 99,59 milhões de toneladas registradas no mesmo período de 2023. As exportações de milho somaram 34,02 milhões de toneladas, recuo de 30,72% ante as 49,10 milhões de toneladas do ano anterior. O farelo de soja, por sua vez, totalizou 20,95 milhões de toneladas, uma leve alta de 2,95% frente aos 20,36 milhões de toneladas acumuladas até novembro de 2023. ()