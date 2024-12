Fluxo cambial total em 2024, até 13 de dezembro, é positivo em US$ 1,608 bilhão, aponta BC

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 1,608 bilhão este ano, até a última sexta-feira, 13, segundo dados preliminares do Banco Central divulgados nesta quarta-feira, 18. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumulou saída líquida de US$ 64,417 bilhões, com aportes de US$ 562,270 bilhões e retiradas de US$ 626,687 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 66,025 bilhões em 2024, com importações de US$ 220,069 bilhões e exportações de US$ 286,094 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 32,240 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 71,450 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 182,405 bilhões em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 4,146 bilhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,809 bilhões entre os dias 9 e 13, com compras de US$ 15,739 bilhões e vendas de US$ 18,549 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior foi negativo em US$ 1,337, com US$ 5,546 bilhões em importações e US$ 4,209 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 527 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,199 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 2,483 bilhões em outras entradas.

Mensal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 6,788 bilhões em dezembro, até a última sexta-feira. Os números são preliminares. Em novembro, o fluxo foi positivo em US$ 1,157 bilhão.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 6,063 bilhões, resultado de US$ 28,014 bilhões em compras e US$ 34,077 bilhões em vendas. Esse segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O saldo do comércio exterior foi negativo em US$ 725 milhões, com US$ 9,519 bilhões em importações e US$ 8,795 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,116 bilhão em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 2,529 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 5,149 bilhões em outras entradas.