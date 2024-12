'Útil e seguro': filtro de linha com 5 tomadas está em oferta por R$ 32

O filtro de linha de cinco tomadas da marca Multi, a antiga Multilaser, tem feito sucesso de vendas: ele conta com mais de 20 mil avaliações de consumidores só na Amazon

E a boa notícia é que o Guia de Compras UOL encontrou o produto com 15% de desconto, saindo por R$ 32 hoje (18). Confira a seguir como esse item funciona, o que diz quem o comprou e quais os pontos de atenção.

Filtro de linha: para quê serve?

Um filtro de linha é um dispositivo que não somente "multiplica" o número de tomadas para que mais aparelhos sejam ligados. O próprio nome do produto já dá a pista: ele tem a função de filtrar o sinal de vem da rede elétrica. Assim, evita eventuais interferências e ainda protege equipamentos de surtos de tensão — como aqueles gerados por um raio.

O que a Multi diz sobre esse modelo?

Permite conectar até cinco aparelhos com segurança;

Conta com o padrão de três pinos;

Possui cabo de 90 cm para melhor o alcance dos dispositivos;

Promete durabilidade e eficiência;

Está disponível na versão bivolt automático ou de 110 V.

O que diz quem comprou o produto?

O modelo de filtro de linha com cinco tomadas da Multi apresenta uma avaliação média dos consumidores de 4,7 (sendo cinco a máxima).

Produto de muito boa qualidade. Vale muito a pena comprar. Eu indico. Ele tem um valor bem acessível para a qualidade que proporciona.

Karine Daniele Miorando

Muito útil e seguro

Ricardo da Costa

Ótimo mesmo. Dá muita segurança. Ele é estável e você fica tranquilo sobre ter algum acidente.

Kamila

Necessário para a proteção do PC. Chegou em tempo hábil e aparenta ter durabilidade.

Caio Fernandes

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores avaliam que o produto tem um cabo muito curto, o que pode dificultar o uso.

Supriu as minhas expectativas. É muito bom mesmo. Porém, o cabo é bem pequeno. Mas, para meu uso, está excelente.

Abel Santos

É bom, mas o cabo é muito curto.

Laís

Já tenho há alguns anos e me serve bem. A metragem do fio é curta.

Rafaela

*Com informações de conteúdo publicado em 09/04/203.

