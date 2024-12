Fed corta juros em 0,25 p.p., mas vê ritmo mais lento para novas reduções e inflação mais firme

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira e sinalizou que diminuirá o ritmo de corte adicional dos custos dos empréstimos dada uma taxa de desemprego relativamente estável e a pouca melhora recente na inflação.

"A atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido", com uma taxa de desemprego que "permanece baixa" e uma inflação que "permanece um pouco elevada", disse o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central dos Estados Unidos, que define a taxa básica, em sua mais recente declaração de política monetária.

"Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na taxa básica (...) o Comitê avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", disse em uma nova linguagem que estabelece uma provável pausa nos cortes dos juros a partir da reunião de 28 e 29 de janeiro.

Autoridades do Fed agora projetam que farão apenas duas reduções de 0,25 ponto percentual nos juros até o final de 2025.

Isso representa 0,50 ponto percentual a menos na flexibilização da política monetária no próximo ano do que as autoridades previam em setembro, com as projeções de inflação do Fed para o primeiro ano do novo governo Trump saltando de 2,1% em suas projeções anteriores para 2,5% nas atuais -- bem acima da meta de 2% do banco central.

O progresso mais lento da inflação, que não deve retornar à meta de 2% até 2027, se traduz em um ritmo mais lento de cortes nos custos de empréstimos e uma taxa terminal ligeiramente mais alta de 3,1%, também atingida em 2027, em comparação com a taxa terminal anterior de 2,9% estimada em setembro.

Autoridades do Fed também aumentaram sua estimativa da taxa de juros neutra de longo prazo para 3%.

A redução da taxa de referência da política monetária para a faixa de 4,25% a 4,50% teve a oposição da presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, que preferia manter a taxa de juros inalterada.

A taxa básica está agora 1 ponto percentual abaixo do pico atingido em setembro, quando as autoridades concluíram que a inflação estava voltando de forma confiável para a meta de 2% e que havia riscos para o mercado de trabalho de manter a política monetária muito apertada por muito tempo.

No entanto, desde então, as principais medidas de inflação têm oscilado, enquanto o desemprego baixo e contínuo e o crescimento econômico mais forte do que o esperado têm provocado debates entre os formuladores de política monetária sobre se a política monetária está tão apertada quanto se pensava -- uma discussão que se reflete no aumento constante da estimativa de longo prazo da taxa neutra no último ano, de 2,5% para 3,0%.

O Fed, que aumentou os juros de forma agressiva em 2022 e 2023 para combater um aumento na inflação, iniciou seu ciclo de flexibilização em setembro com um corte de 0,50 ponto percentual nos custos de empréstimos. No mês passado, a taxa básica foi reduzida em 0,25 ponto percentual.

As projeções trimestrais mais recentes do Fed são as primeiras desde a vitória do presidente eleito Donald Trump na eleição de 5 de novembro, que introduziu um novo nível de incerteza nas perspectivas econômicas devido às suas promessas de cortes de impostos, aumento de tarifas e repressão à imigração não autorizada -- aspectos que alguns analistas consideram inflacionários.

Trump só tomará posse em 20 de janeiro, e as autoridades do Fed disseram que não podem basear a política monetária em propostas de campanha que podem ou não ser executadas.

Ainda assim, é provável que a equipe do Fed tenha analisado diferentes cenários, e as projeções das autoridades mostram que o crescimento permanecerá acima do potencial de 2,1% no próximo ano, a inflação permanecerá acima da meta por mais dois anos e a taxa de desemprego não passará de 4,3%.