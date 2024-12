Fed deve combinar corte da taxa de juros com perspectiva hawkish para 2025

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve deve reduzir os custos dos empréstimos nesta quarta-feira, o que alguns observadores estão chamando de "corte hawkish", que deverá ser apresentado juntamente com as perspectivas atualizadas para a taxa de juros e previsões econômicas que abrangem os primeiros meses do novo governo de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos.

O movimento previsto de 0,25 ponto percentual reduzirá a taxa de básica de juros do banco central dos EUA para a faixa de 4,25% a 4,50%, um ponto percentual inteiro abaixo de onde estava em setembro, quando começou a afrouxar a política monetária usada para combater um aumento na inflação que começou em 2021.

O quanto e com que rapidez os juros cairão no próximo ano continua cada vez mais incerto, com a inflação ainda acima da meta de 2% do Fed, a economia crescendo mais rápido do que o esperado e a perspectiva de que as políticas tarifárias, tributárias e de imigração do presidente eleito Donald Trump possam mudar o cenário econômico de forma imprevisível quando ele assumir o cargo em janeiro.

Em seu conjunto mais recente de projeções trimestrais, em setembro, as autoridades do Fed previram reduzir a taxa de referência em mais um ponto percentual, colocando-a em torno de 3,4% até o final de 2025.

Entre os dados que mostram que a inflação ficou presa acima da meta de 2% e a vitória de Trump na eleição presidencial de 5 de novembro, os investidores agora veem o Fed talvez cortando a taxa referencial em apenas 0,5 ponto percentual no próximo ano - e eles estarão estudando atentamente as projeções e os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa após a reunião para ver se as autoridades também estão se tornando mais cautelosas em relação a novos cortes.

"Embora o Fed continue empenhado em projetar um afrouxamento adicional para 2025, a orientação em relação ao ritmo dos cortes nos juros provavelmente será mais cautelosa daqui para frente", escreveram os economistas da TD Securities antes da reunião desta semana.

O Fed divulgará seu comunicado e projeções econômicas atualizadas às 16h (horário de Brasília), com Powell começando a falar meia hora depois.

Os dados, incluindo a divulgação na terça-feira de um forte relatório de vendas no varejo para novembro, fizeram pouco para alterar a descrição do Fed após sua última reunião de uma economia crescendo em um "ritmo sólido" com baixo desemprego e inflação que, embora em queda, "permanece um pouco elevada".