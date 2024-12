Jogo da treta: 'Exploding Kittens' é tipo UNO, mas mais caótico e divertido

Você é daqueles que curte jogos de cartas ou tabuleiro que rendem tretas, discussões e risadas? Então precisa conhecer "Exploding Kittens", um jogo de cartas que lembra um pouco o clássico UNO, mas mais caótico e com gatinhos que te explodem.

O jogo nasceu em 2015 a partir de uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter que arrecadou mais de US$ 8 milhões (a meta era levantar US$ 10 mil). Em 2024, a Netflix lançou uma série animada inspirada no jogo. A seguir, conto um pouco das regras de "Exploding Kittens" e o que faz dele um sucesso.

Como jogar 'Exploding Kittens'

O jogo pode ter de dois a cinco participantes. No início da partida, cada jogador recebe sete cartas aleatórias mais uma de Desarme, que tem o poder de te salvar quando você comprar uma carta de Exploding Kitten. Se comprar um gatinho explosivo e não tiver um Desarme na mão, você é eliminado. Vence quem for o único sobrevivente.

As regras foram feitas para permitir que um jogador sacaneie o outro. Por exemplo, quando você usa sua carta de Desarme para escapar do Exploding Kitten você pode colocar a carta do gatinho explosivo de volta no monte de compra sem que os demais jogadores vejam. Ou seja, você pode colocar no topo da pilha e explodir o próximo oponente.

Além disso, outras cartas têm funções bem interessantes:

Ataque 2X : obriga o próximo jogador a comprar duas cartas; se ele também tiver essa carta e jogar em cima da sua, o poder se acumula, e o jogador seguinte terá de comprar quatro cartas (e assim sucessivamente)

: obriga o próximo jogador a comprar duas cartas; se ele também tiver essa carta e jogar em cima da sua, o poder se acumula, e o jogador seguinte terá de comprar quatro cartas (e assim sucessivamente) Veja o Futuro : deixa você olhar as três primeiras cartas do monte de compra e decidir qual será a sua jogada na sequência

: deixa você olhar as três primeiras cartas do monte de compra e decidir qual será a sua jogada na sequência Embaralhar : lhe dá o direito de embaralhar as cartas do monte de compra e frustrar os planos dos demais jogadores

: lhe dá o direito de embaralhar as cartas do monte de compra e frustrar os planos dos demais jogadores Não: é a "estraga prazer", aquela que anula qualquer ação de um jogador, exceto o Desarme. Só que o Não também pode anular o Não do outro jogador, e isso costuma gerar algumas brigas

Cartas de Exploding Kittens (gatinhos explosivos) eliminam jogador da partida Imagem: Afonso Ferreira/UOL

O que eu gostei no jogo

Diversão. Tretas à parte, é um jogo bastante divertido que vai garantir boas risadas com a família ou amigos. As cartas têm desenhos bem caricatos e com frases engraçadas.

Requer estratégia. É preciso pensar suas jogadas para não queimar as cartas mais poderosas no começo e ficar à mercê da sorte no final. Sem contar que você pode sacanear de propósito algum jogador, ainda que não vença a partida.

Rápido. As partidas duram, em média, 15 minutos, então é bem dinâmico e dá para jogar várias vezes.

Tem gatos. E, claro, não dá para não mencionar o fato de as cartas terem gatos. Para quem ama os felinos e adotaria todos, se pudesse, é a cereja do bolo.

Pontos de atenção

Regras. As regras podem parecer um pouco complicadas no início, mas depois de uma ou duas partidas fica mais fácil, e o jogo flui melhor, com jogadas mais pensadas e estratégias mais elaboradas.

Preço. "Exploding Kittens" é vendido a preços que vão de R$ 100 a R$ 150, o que pode ser considerado caro por ser um jogo de cartas.

Para quem eu indico

Exploding Kittens é para quem gosta de jogos rápidos e dinâmicos —e que envolvam tretas. É uma boa opção para quem curte jogar com a família ou amigos e busca algo além do UNO ou baralho tradicional.

Também há outras versões com cartas e mecânicas um pouco diferentes, mas com as mesmas tretas e risadas garantidas da versão original.

