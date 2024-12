Expectativa é que avance a votação de projetos do marco fiscal hoje, afirma Padilha

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta quarta-feira, 18, que espera o avanço das propostas do pacote fiscal do governo ainda nesta quarta-feira. Ele falou a jornalistas na porta da casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), onde participou de uma reunião junto com o ministro Fernando Haddad (Fazenda), os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Davi Alcolumbre (União-AP), além do próprio Pacheco.

"Nós estamos muito confiantes no compromisso dos presidentes das duas Casas, no esforço que eles estão fazendo, de todos os líderes, para aprovação dos projetos, desses três instrumentos que consolidam o marco fiscal esse ano", declarou Padilha. Segundo o ministro, na reunião foi reafirmado o compromisso para concluir as votações. "Estamos aqui redobrando a confiança de que Câmara e Senado", disse o ministro.

Segundo Padilha, a ideia é terminar as votações dos três projetos do pacote fiscal ainda neste ano, assim como a deliberação do Orçamento de 2025.

Ele disse que a votação do primeiro projeto do pacote fiscal foi significativa. Também falou em resolver as votações no Congresso até sexta, 20, quando questionado sobre a possibilidade de haver deliberações no sábado.