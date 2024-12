Esposa de premiê da Espanha diz a tribunal que é inocente em caso de corrupção

MADRI (Reuters) - Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, negou nesta quarta-feira as alegações de corrupção e tráfico de influência ligadas à sua empresa de ensino em seu primeiro depoimento a um tribunal desde o início de uma investigação em abril.

A investigação, junto de outro caso de corrupção que supostamente envolveu uma ex-autoridade, levou a oposição a exigir a renúncia de Sánchez e aumentou a polarização política na Espanha, onde ele lidera um governo minoritário de esquerda.

Na audiência a portas fechadas, Gómez respondeu apenas às perguntas feitas por seu advogado Antonio Camacho, ex-ministro do Interior.

Em uma ocasião anterior, em julho, Gómez compareceu perante o juiz de instrução Juan Carlos Peinado, mas se recusou a testemunhar, assim como seu marido.

Os procedimentos fazem parte de uma investigação sobre se Gómez usou sua posição como esposa do primeiro-ministro para garantir patrocinadores para um curso de mestrado universitário que ela dirigia, ignorando um processo de licitação pública. Ela não foi acusada de nenhum crime.

"Minha cliente testemunhou, como sempre quis fazer desde o início, porque não tem nada a esconder. Se ela não testemunhou antes é porque havia uma falta de definição sobre o que estava sendo investigado", disse Camacho aos repórteres após a audiência.

Ele disse que Gómez "explicou que nunca soube da existência desses processos de licitação pública" e que "nunca interveio de forma alguma", nem estava ciente de quando eles foram concedidos.

Ela também disse que quaisquer reuniões que ela possa ter realizado para discutir o curso universitário na residência oficial do primeiro-ministro foram devido a restrições de mobilidade durante a pandemia da Covid-19, de modo que ela teve que se encontrar com as pessoas em sua casa.

Sánchez tem repetidamente rejeitado as acusações contra sua esposa como infundadas e orquestradas por adversários políticos de direita.

No final de abril, Sánchez fez uma pausa de cinco dias em suas funções para avaliar se deveria renunciar depois que o tribunal abriu a investigação, mas acabou decidindo permanecer no cargo.

(Por Inti Landauro e Andrei Khalip)