Dólar volta a subir com mercado de olho em tramitação do pacote fiscal e decisão do Fed

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia frente ao real nesta quarta-feira, ampliando os ganhos da véspera, à medida que os investidores digeriam a aprovação do texto-base de uma das propostas do pacote fiscal do governo na Câmara dos Deputados, enquanto aguardam a decisão do Federal Reserve prevista para a tarde.

Às 9h59, o dólar à vista subia 0,69%, a 6,1405 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,50%, a 6,142 reais na venda.

O foco dos investidores segue sobre a tramitação das medidas de contenção de gastos no governo, em meio a preocupações de que o pacote possa não ser votado até o fim do ano ou que as propostas sejam desidratadas. A previsão é que os parlamentares entrarão em recesso na sexta-feira.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira o texto-base do projeto que impõe travas para o crescimento de despesas com pessoal e incentivos tributários no caso de déficit primário -- o Projeto de Lei Complementar 210, que faz parte do pacote fiscal.

Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, os outros dois textos que compõem o pacote do governo -- um projeto de lei e um projeto de emenda à Constituição -- devem ser analisados pelo plenário nesta quarta-feira.

No entanto, as notícias positivas não pareciam suficientes para impedir a alta do dólar nesta sessão. De acordo com Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o mercado deve acalmar quando todas as propostas do governo forem aprovadas nesta semana.

"A ideia é que caso (os parlamentares) consigam aprovar tudo dentro dos trabalhos legislativos de 2024, o mercado se tranquilizaria", disse Spiess.

Ele avaliou, no entanto, que o atual pacote do governo é "medíocre e insuficiente", o que cria a necessidade do anúncio de novas medidas para que as expectativas do mercado sejam totalmente reancoradas.

Diante da crescente desvalorização do real, que na terça-feira encerrou o dia em 6,0982 reais -- maior valor nominal de fechamento da história --, o Banco Central tem realizado uma série de leilões extraordinários, incluindo leilões de dólares à vista e vendas com compromisso de recompra.

Na terça-feira, a autarquia vendeu mais de 3,2 bilhões de dólares á vista em dois leilões, totalizando mais de 12,75 bilhões de dólares vendidos desde quinta-feira, quando se iniciou a sequência de intervenções no câmbio.

No entanto, os leilões têm no máximo reduzido temporariamente os ganhos da moeda norte-americana.

A aparente ineficiência das intervenções da autoridade monetária tem acendido alertas no mercado de que o país poderia já estar em um cenário de dominância fiscal -- quando o descontrole orçamentário gera perda de efeito da política monetária e acaba por comprometer ainda mais as contas públicas.

No cenário externo, os mercados globais continuam demonstrando cautela, à medida que aguardam a decisão do Fed, em que se espera amplamente que o banco central dos Estados Unidos reduza a taxa de juros em 0,25 ponto percentual.

As atenções estarão em torno da divulgação das novas projeções econômicos dos membros, que sinalizarão os movimentos da política monetária para o próximo ano.

Uma previsão de um afrouxamento mais gradual dos juros seria um fator positivo para o dólar, ao elevar o rendimentos dos Treasuries, o que dificultaria ainda mais a perspectiva para moedas emergentes em 2025.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,06%, a 106,990.