Dez civis morrem no Sudão em ataque de paramilitares

Dez civis foram mortos e outros 20 ficaram feridos nesta quarta-feira (18) em El-Facher, capital da região de Darfur do Norte, no Sudão, em um bombardeio paramilitar, informou um comitê local.

O ataque "matou dez civis e feriu outros 20 nesta quarta-feira em um bombardeio dentro da cidade de El-Facher e do hospital", disse o comitê de resistência local, um dos grupos de voluntários

Desde abril de 2023, o Exército regular e as Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares estão envolvidos em uma guerra que já matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou mais de 11 milhões de pessoas.

De acordo com a ONU, esse é um dos piores desastres humanitários dos últimos anos.

El-Facher, sitiada por paramilitares desde maio, tem sido palco de alguns dos confrontos mais violentos entre o Exército e as FAR.

Quase todo o Darfur é agora controlado pelas FAR, que também controla partes da região de Cordofão do Sul. O Exército controla o norte e o leste do país.

