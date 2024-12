Comissão da UE recomenda leve aperto fiscal na zona do euro em 2025 e 2026

BRUXELAS (Reuters) - Os países da zona do euro devem buscar um leve aperto fiscal não apenas em 2025, mas também em 2026, para melhorar a sustentabilidade da dívida, disse a Comissão Europeia nesta quarta-feira em uma recomendação que os ministros das Finanças devem aprovar em janeiro.

A recomendação de endurecer a política fiscal nos 20 países que compartilham o euro, depois de gastos públicos maciços em apoio à economia durante a pandemia da Covid e a crise energética, até agora era apenas para 2025.

A Comissão, que é responsável pela aplicação das novas regras de dívida e déficit da UE, disse que se os países da zona do euro mantiverem os planos de gastos líquidos acordados, isso deverá produzir um leve aperto fiscal no próximo ano e em 2026.

"(O Conselho recomenda que os países da zona do euro tomem medidas) para garantir o cumprimento do novo quadro fiscal e melhorar a sustentabilidade da dívida, mantendo as taxas nacionais de crescimento das despesas líquidas em cada Estado-Membro, conforme recomendado pelo Conselho", diz a declaração preparada pela Comissão para os ministros.

"Isso deve resultar em ajustes fiscais adequadamente diferenciados e em uma orientação fiscal geral ligeiramente contracionista da área do euro em 2025 e 2026", afirmou.

A Comissão também tem a tarefa de monitorar as economias de todos os 27 países da UE para apontar desequilíbrios que possam estar se acumulando, o que poderia causar uma crise econômica que afetaria outros países do bloco.

O braço executivo da UE disse nesta quarta-feira que lançaria análises aprofundadas das economias da Grécia, Chipre, Itália, Hungria, Eslováquia, Romênia, Holanda, Suécia, Estônia e Alemanha por causa dos desequilíbrios nesses países identificados este ano.

(Reportagem de Jan Strupczewski)