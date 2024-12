Chance de manutenção dos juros pelo Fed em janeiro cresce a 88,5% após Fed

O mercado financeiro ampliou as apostas para a manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião do dia 29 de janeiro, conforme aponta a plataforma de monitoramento do CME Group. Após o Federal Reserve (Fed) cortar juros em 25 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50%, as projeções mais elevadas mostram parcimônia em relação às decisões futuras.

Por volta das 16h50 (de Brasília), a ferramenta mostrava 88,5% de probabilidade de os juros serem mantidos no nível de 4,25% a 4,50% no próximo mês, ante 79,9% registrado antes da divulgação da decisão monetária desta tarde. Por outro lado, a possibilidade de corte mais brando, de 25 pb estava em 11,2%, ante 19% antes da publicação.

Na redução acumulada até a reunião de maio, as apostas majoritárias eram de manutenção, a 44,3%, o que representa uma alta ante 30,8% antes da decisão. A projeção de corte de 25 PBs caiu de 47,3% para 43,6%.

Em relação ao próximo ano, o cenário que tem mais força é de a taxa terminar 2025 na faixa entre 4,00% e 4,25%, com essa hipótese em 35,8%. A chance de uma redução para o nível de 3,75% a 4,00% aparecia logo atrás, em 29,3%.