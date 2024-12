Cedro Participações vence sozinha leilão de "área do meio" no Porto de Itaguaí

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Cedro Participações venceu nesta quarta-feira o leilão do principal ativo do último bloco de arrendamentos portuários deste ano promovido pelo governo federal, a chamada "área do meio", em Itaguaí (RJ).

A oferta vencedora, a única apresentada no leilão, foi de 1 milhão de reais de outorga.

O certame, que começou com uma hora de atraso na B3, ainda contou com disputas envolvendo outras duas áreas, menores em relação à ITG02: MAC16, no Porto de Maceió; e MCP03, no Porto de Santana (AP). A primeira foi vencida pelo consórcio Britto Macelog, com oferta de 1,45 milhão de reais; e a segunda por Rocha Granéis Sólidos, com proposta de 58,1 milhões de reais.