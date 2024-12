Casa de Lula em SP vira gabinete para encontros estratégicos com ministros

O presidente Lula (PT) transformou sua casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, em um gabinete presidencial para discutir assuntos estratégicos.

O que aconteceu

Desde a alta hospitalar no domingo, o presidente encontrou com quatro ministros. Estiveram na casa de Lula, Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio (Defesa). Eles foram recebidos por Lula individualmente e ficaram pouco mais de duas horas cada um com o presidente.

Semana no Congresso é decisiva para o governo. Além da reforma tributária, aprovada ontem, o presidente espera a aprovação do pacote de ajuste fiscal, que impacta no Orçamento de 2025 —que precisa ser votado ainda. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os deputados vão votar o pacote de corte de gastos até esta quarta. "Não estou garantindo aprovação nem rejeição", disse.

As reuniões antecedem também encontro ministerial previsto para ocorrer na sexta-feira (20). Lula deve retornar ao hospital Sírio-Libanês para realizar uma tomografia. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ainda não há previsão de horário para o exame. Se for liberado pelos médicos, Lula deve participar do Natal dos Catadores —evento que ele participa tradicionalmente todos os anos. Depois, ele deve seguir para Brasília.

Havia a expectativa de Lula montar um gabinete do Sírio após deixar a UTI. O presidente, entretanto, recebeu alta dois dias após deixar a unidade intensiva. O petista não pediu licença do cargo durante a internação e sancionou leis digitalmente —seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), apenas assumiu agendas em Brasília, como a condução do Conselhão, o Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

O presidente tratou com os ministros as pautas prioritárias de cada área. Com Haddad, Lula falou das mudanças feitas pelo Congresso na reforma tributária. Já Múcio tratou da prisão do general da reserva Braga Netto (PL), que classificou como "constrangimento" para as Forças Armadas. Após o encontro com Lula, Padilha falou aos jornalistas da reunião que o presidente pretende fazer na sexta.

Todos os ministros falaram do "ótimo estado de saúde" do presidente. "Está bem corado, está bem tranquilo", afirmou Haddad.

Secretário de Comunicação Institucional da Secom participou de reuniões na segunda com presidente. Laércio Portela tem representado a pasta em meio a possível saída de Paulo Pimenta do ministério. Portela é homem de confiança de Lula e tem a simpatia da primeira-dama Janja.

O apelo que ele [Lula] está fazendo é que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele quis saber como estava o ambiente nas Forças, evidentemente isso era uma coisa que já se esperava. Todo mundo esperava. Há um constrangimento, um espírito de corpo ligado às Forças, mas já se esperava.

José Múcio, ministro da Defesa

Fachada da casa do presidente Lula em São Paulo Imagem: Fabíola Perez/ UOL

Flores, buzinas e curiosos

Imóvel transformado em gabinete foi alugado em 2022 pelo presidente. A casa de muros altos, que acompanham cerca elétrica, não chamaria atenção na rua se não fosse a equipe de pelo menos seis seguranças à paisana em frente ao portão. Um carro da Polícia Federal fica do outro lado da via.

O entorno da casa de Lula é residencial e com poucos comércios. A cerca de 300 metros há uma padaria de pães artesanais. Um pão de queijo simples custa R$ 10 e uma água sem gás R$ 7,50.

A rua da casa do presidente é tranquila e arborizada. Há sombra em boa parte da manhã, com calçadas limpas e cuidadores de cachorros passeando com animais pelas calçadas. Os muros da casa de Lula impedem de observar como é a residência do petista, mas uma janela ontem ficou aberta com um espaço de dois dedos de abertura.

Na manhã de terça (17), duas moradoras do bairro entregaram flores e um cartão para o presidente. Elas conversaram brevemente com os jornalistas e disseram que deixaram os itens para desejar uma "pronta recuperação" a Lula. Minutos depois, outra mulher também entregou uma carta aos seguranças da equipe presidencial. Também na tarde de ontem, o presidente recebeu um arranjo de flores —desta vez, o funcionário foi autorizado a entregar dentro da residência presidencial.

Apoiadores e críticos passam buzinando contra e a favor. De dentro dos carros, os motoristas gritam "Lula na cadeia" ou "melhor presidente". Há torcida para ambos os lados. Há também os curiosos, que com a movimentação da imprensa em frente a casa do presidente, param e perguntam "quem mora aí?". Ao saber que é o presidente, as reações são as mais diversas possíveis.

Não é só Lula que tem casa no bairro. O ex-presidente Michel Temer (MDB) tem um imóvel a cerca de 2 quilômetros dali. A residência foi palco de manifestações em meados de 2016 após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).