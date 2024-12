Brasileiro é investigado na Rússia por torturar e matar soldados

Um brasileiro está sendo investigado pelo Comitê de Investigação da Rússia por torturar e matar dois soldados russos.

O que aconteceu

O homem, identificado como Lukas Ribeiro de Jesus, é suspeito de cometer um ato terrorista em Kursk, segundo o comitê. Ele teria matado dois soldados russos.

A investigação apurou que Ribeiro de Jesus está diretamente envolvido no conflito armado como mercenário no território da Federação Russa. Ele e outros mercenários, agindo em conjunto com representantes das forças armadas da Ucrânia, cruzaram ilegalmente a fronteira estatal da Federação Russa em setembro de 2024 e invadiram o território da região de Kursk. Após a invasão, Ribeiro de Jesus torturou e depois matou os dois russos.

Comitê de Investigação da Rússia, em publicação

O comitê cita que o brasileiro teve ajuda. "A investigação está tomando medidas para apurar o paradeiro do réu e de seus cúmplices. Durante a investigação, serão apuradas todas as circunstâncias destes crimes e será dada uma avaliação jurídica criminal às ações das pessoas envolvidas na sua prática".

Em uma transmissão no TikTok, Ribeiro disse que levou a orelha e o capacete militar de um soldado russo como troféu, de acordo com a RTVI (Televisão Russa Internacional). "Participamos de uma batalha, cercamos o inimigo e um cara estava armado com uma katana. Bem, o que esse cara vai fazer com uma katana? Usamos isso contra ele".

O brasileiro também disse que, em sua opinião, os mortos eram pai e filho. "Havia dois deles. Pai e filho. Eu uso o capacete do filho. Levei para o Brasil quando estava de férias".