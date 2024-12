BC perde R$ 3,069 bilhões com swap cambial em dezembro, até o dia 13

O Banco Central perdeu R$ 3,069 bilhões com a sua posição em swap cambial em dezembro, até o dia 13, pelo critério caixa. Em novembro, o resultado foi negativo em R$ 20,282 bilhões.

A perda de dezembro atingiu R$ 1,655 bilhão pelo conceito de competência. Esse critério inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação do resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC perdeu R$ 10,645 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais em outubro. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.

O resultado líquido das reservas - rentabilidade menos custo de captação - foi negativo em R$ 16,935 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 18,590 bilhões.

O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

2024

O BC acumula prejuízo de R$ 99,071 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa em 2024, até a última sexta-feira. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 98,594 bilhões.

A autoridade monetária ganha R$ 496,400 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 319,248 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 220,653 bilhões.