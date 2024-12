Baleia Rossi: MDB não reivindica mais espaço no governo Lula

O MDB não reivindica mais espaço no governo Lula, afirmou nesta quarta-feira, 18, o presidente nacional da sigla, deputado federal Baleia Rossi (SP), em meio a uma possibilidade de reforma ministerial. A declaração ocorreu em entrevista à CNN Brasil.

O partido ocupa atualmente com Simone Tebet, Renan Filho e Jader Filho as pastas do Planejamento e Orçamento, dos Transportes e das Cidades, respectivamente. Nesse caso, para Rossi, o MDB já "contribui com três pastas extremamente importantes".

"Nós não temos nenhuma reivindicação de mais espaço no governo. A gente tem ajudado na agenda, a gente tem contribuído com as votações aqui no Congresso Nacional", disse o deputado.