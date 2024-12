Azul lança ofertas de troca de dívida em plano de reestruturação financeira

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul anunciou nesta quarta-feira o lançamento de ofertas de troca de dívida que fazem parte de um amplo plano de reestruturação financeira da companhia aérea cujos termos a empresa vem trabalhando nos últimos meses.

A companhia afirmou que, além das ofertas de troca de dívida com vencimentos em 2028, 2029 e 2030, segue pedindo aos credores a eliminação de termos "restritivos", liberação de garantias e eliminação de eventos de inadimplência.

A empresa afirmou que a consumação das trocas de dívida está condicionada ao envolvimento de pelo menos 66,67% do valor principal em aberto de cada série dos títulos existentes e pelo menos 95% do valor principal do que chamou de "notas 2L", além da emissão das chamadas "notas superprioritárias".

O prazo para participação antecipada para as ofertas de troca é 7 de janeiro, afirmou a Azul, e o prazo final é 15 de janeiro.

As operações preveem uma emissão de novas ações da Azul em três fases, com a companhia estimando que as primeiras ocorram até abril.

