Avião de pequeno porte cai na Argentina; piloto e copiloto morrem

Um avião particular de pequeno porte caiu em Buenos Aires, na Argentina, nesta quarta-feira (18), matando o piloto e o copiloto.

O que aconteceu

A aeronave não conseguiu frear no aeroporto de San Fernando e acabou batendo em uma casa, segundo o jornal argentino Clarín. O voo havia saído de Punta del Este, no Uruguai, e sofreu o acidente quando iria pousar em Buenos Aires. O avião tinha espaço para até dez pessoas.

Apenas o piloto e o copiloto, identificados como Martín Fernández Loza e Agustín Orforte, estavam no avião. Os dois morreram com o impacto do acidente. Seus corpos foram encontrados dentro da aeronave em chamas.

Um homem de 73 anos, dono de uma casa afetada, foi transferido para o Hospital Cordero. Além disso, a equipe médica tratou uma mulher no local. Três casas foram afetadas, mas não houve dano estrutural. Três carros estacionados no local pegaram fogo.

Embora as causas do acidente estejam sendo investigadas, a aeronave realizou um voo mais longo que o habitual no aeroporto de San Fernando, de acordo com o jornal. Ou seja, o avião não parou a tempo.

Um comerciante próximo ao aeroporto disse que a aeronave não conseguiu frear. "Estava em uma avenida do aeroporto. Vimos pelas câmeras comerciais que ele não freou, seguiu em frente e bateu na cerca".