Autoridades do Fed preveem dois cortes de 0,25 p.p. nos juros em 2025

Por Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - Os formuladores de política monetária do banco central dos Estados Unidos divulgaram novas projeções nesta quarta-feira prevendo dois cortes de 0,25 ponto percentual cada na taxa básica de juros no ano que vem em meio ao aumento da inflação, uma previsão consistente com uma abordagem de "esperar para ver" em janeiro, quando Donald Trump iniciará seu segundo mandato de quatro anos na Casa Branca.

O último resumo trimestral das projeções econômicas do Federal Reserve mostra que as autoridades do Fed esperam que a inflação termine este ano em 2,4% e chegue ao fim de 2025 em 2,5%. Ele também mostra que os formuladores de política monetária veem um crescimento econômico ligeiramente mais forte e um desemprego menor no próximo ano do que o previsto há três meses.

As novas projeções implicam uma mudança para um ritmo muito mais cauteloso de cortes nas taxas no novo ano, após a terceira redução consecutiva dos juros anunciada ao final da reunião de 17 e 18 de dezembro. A maioria indicou preocupação com a possibilidade de retomada da inflação, o que, se confirmado, poderia ser uma receita para manter as taxas mais altas por mais tempo.

A faixa-alvo do Fed para sua taxa básica de juros é agora de 4,25% a 4,50%. As projeções mostram que os formuladores de política monetária veem a taxa referencial de empréstimos terminando 2025 na faixa de 3,75% a 4,00%.

Analistas dizem que esse ritmo se alinha com uma provável pausa nas ações do Fed em janeiro, se não por mais tempo, à medida que as autoridades monetárias fazem um balanço da economia e do efeito de quaisquer novas políticas implementadas pelo novo presidente. Trump prometeu cortar impostos, aumentar as tarifas e reduzir a regulamentação e a imigração, o que pode ter efeitos concorrentes sobre as perspectivas de crescimento, emprego e preços.

De modo geral, os formuladores de política monetária estão agora mais incertos em relação às suas previsões de inflação do que há três meses, segundo as projeções.

Até o final de 2026, a taxa de juros estará 50 pontos-base mais baixa, em 3,4%, de acordo com a mediana das projeções, ainda acima da estimativa revisada de 3% da mediana dos formuladores de política monetária do Fed para uma taxa neutra.

Com o corte da taxa na quarta-feira, o Fed já reduziu as taxas em um ponto percentual completo este ano, conforme havia anunciado em setembro.