Ações de China e Hong Kong sobem com notícia sobre novo plano de déficit orçamentário

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se recuperaram neta quarta-feira, uma vez que o sentimento dos investidores foi impulsionado por notícia da Reuters de que a China planeja um déficit orçamentário recorde para 2025 e pelo pedido de Pequim para que as empresas estatais aumentem o valor de mercado.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,62%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,51%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,83%.

Os ganhos aumentaram na parte da tarde, com a maioria dos setores fechando em alta. Semicondutores e empresas estatais ganharam 1,6% e 1%, respectivamente.

As empresas estatais listadas em Hong Kong subiram 0,8%.

A Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais emitiu diretrizes na terça-feira instando as empresas estatais a melhorar a gestão do valor de mercado das empresas listadas, incluindo medidas como fusões e aquisições, divulgação de informações e recompra de ações.

Além disso, os investidores aumentaram as apostas de um estímulo fiscal mais vigoroso depois que matéria da Reuters disse que os líderes chineses concordaram em aumentar o déficit orçamentário para 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, o mais alto já registrado, enquanto mantêm uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,72%, a 39.081 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,83%, a 19.864 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,62%, a 3.382 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,51%, a 3.941 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,12%, a 2.484 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,65%, a 23.168 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,53%, a 3.779 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,06%, a 8.309 pontos.