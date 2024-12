Ações caem após Fed reduzir juros e sinalizar ritmo de corte mais lento

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta quarta-feira, apagando ganhos anteriores, depois que o Federal Reserve cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e as projeções econômicas do banco central norte-americano sinalizaram um ritmo mais lento de cortes no próximo ano.

O Fed cortou a taxa básica em 25 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50%, e seu resumo das projeções econômicas indicou que fará cortes nos juros totalizando 0,50 ponto percentual até o final de 2025, devido à solidez do mercado de trabalho e à recente paralisação na redução da inflação.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 2,96%, para 5.869,22 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 3,62%, para 19.380,87 pontos. O Dow Jones caiu 2,61%, para 42.300,04 pontos.