Wall Street cai em meio a cautela com decisão do Fed após dado forte de vendas no varejo

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações de tecnologia pesavam em Wall Street nesta terça-feira, com investidores cautelosos antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros nesta semana após uma leitura mais forte do que o esperado das vendas no varejo nos Estados Unidos.

As vendas aumentaram mais do que o esperado em novembro, em meio a uma aceleração nas compras de veículos automotores, o que é consistente com o forte impulso subjacente da economia no final do ano.

"É apenas mais uma evidência de que, em um nível agregado, o consumidor dos EUA ainda está em ótima forma... isso apenas prova que a economia dos EUA está em uma base sólida", disse Eric Sterner, diretor de investimentos da Apollon Wealth Management.

O rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos avançou um pouco mais, pairando perto do maior nível em três semanas de 4,428% e pressionando as ações sensíveis a taxas, conforme as apostas do mercado em um Fed mais cauteloso em 2025 se fortaleceram.

Às 11h41, o Dow Jones Industrial Average caía 0,53%, para 43.487,22 pontos, o S&P 500 perdia 0,47%, para 6.045,40 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,48%, para 20.078,88 pontos.

O Índice de Volatilidade CBOE, o "medidor de medo" de Wall Street, subiu acima de 15 pela primeira vez em quase três semanas.

Nove dos 11 setores do S&P 500 recuavam, com as ações de energia caindo 1,6%, enquanto os setores financeiro e de tecnologia da informação tinham perdas de 0,9% e 0,6%, respectivamente.

As ações megacap e de crescimento sensíveis a taxas tinham desempenho misto, com a Nvidia na liderança, com queda de 3,5% e a Amazon.com perdendo 1,2%.

A Tesla subia marginalmente depois que a Mizuho elevou as ações da fabricante de veículos elétricos de "neutras" para "desempenho superior" e aumentou seu preço-alvo em 285 dólares, para 515 dólares.

"Este será o segundo ano consecutivo em que o S&P apresentará retornos superiores a 20%. E essa é apenas a terceira vez que isso acontece no último século, portanto, acho que está havendo alguma realização de lucros", disse Sterner.

O foco do mercado segue na decisão de política monetária do Fed na quarta-feira, onde um corte de 25 pontos-base está praticamente precificado, e o "gráfico de pontos" com as previsões para os juros das autoridades monetárias estará no topo do radar dos investidores.

Entretanto, os investidores esperam cada vez mais que o banco central seja mais cauteloso em 2025, conforme os indicadores econômicos apontam para uma resistência contínua e a inflação permanece persistente.