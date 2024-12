Wall Street abre em baixa após dados de vendas no varejo e à espera de Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com os investidores cautelosos antes da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve nesta semana, após dados fortes de vendas no varejo que indicaram contínua resiliência dos consumidores.

O Dow Jones caía 0,14% na abertura, para 43.656,47 pontos. O S&P 500 recuava 0,35%, a 6.052,55 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,39%, para 20.095,618 pontos.

(Reportagem de Lisa Mattackal em Bengaluru)