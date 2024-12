VW e sindicatos retomam última rodada de negociações do ano na Alemanha

BERLIM (Reuters) - A Volkswagen e representantes de trabalhadores na Alemanha retomarão negociações nesta terça-feira sobre cortes de custos no país, depois que uma rodada de 13 horas de discussões na segunda-feira não conseguiu chegar a um acordo.

Os sindicatos disseram no final da noite de segunda-feira que ainda estava "longe de ser claro" se as negociações desta terça-feira aproximariam os dois lados ou manteriam o impasse, com os sindicalistas se mantendo contra qualquer solução que envolva o fechamento de fábricas da montadora no país e a companhia insistindo que não pode descartar parar instalações.

Os sindicatos ameaçam com greve sem precedentes na Alemanha no ano novo se um acordo não for alcançado nesta semana com a empresa.

"Os trabalhadores não querem entrar no Natal com medo", disse a chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen, Daniela Cavallo, aos membros do sindicato do lado de fora do hotel antes do início das negociações na segunda-feira, a quinta rodada desde o início de setembro.

(Por Victoria Waldersee)