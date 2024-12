É falso que vídeo de Lula caminhando em hospital após cirurgia seja antigo

Do UOL, no Rio

É falso que o vídeo publicado pelo perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que ele aparece caminhando no corredor do hospital Sírio-Libanês, seja de 2023. Publicações nas redes sociais questionam o registro, como se fosse da internação de Lula para cirurgia no quadril, e não do procedimento feito por ele recentemente na cabeça.

O UOL Confere realizou uma busca reversa e constatou que as imagens compartilhadas nos posts desinformativos não aparecem na internet antes de 13 de dezembro de 2024. Lula passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana no último dia 10. Dois dias depois, foi submetido a um procedimento complementar. O presidente teve alta hospitalar nesse domingo (15).

O que diz o post

Posts reproduzem vídeo de Lula caminhando no corredor do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale com comentários que questionam o registro. "Esse vídeo é falso, é da época da cirurgia do quadril", diz um dos posts.

Outra publicação questiona, em tom conspiratório, a aparência de Lula. "Você médico, me tira uma dúvida: se eu opero a cabeça, duas vezes inclusive, não teria que ter, ao menos, raspado a cabeça?".

Por que é falso

Busca reversa não mostra imagem antes de dezembro de 2024. Uma busca reversa de um frame do vídeo compartilhado no post desinformativo não identifica correspondências disponíveis na internet anteriores a dezembro de 2024 (aqui). A gravação foi divulgada na rede social do presidente no dia 13 de dezembro deste ano (aqui).

Em 2023, presidente não divulgou foto ou vídeo em hospital. Lula passou por uma cirurgia de quadril, por causa de artrose, em 29 de setembro de 2023. Ele também fez uma blefaroplastia, procedimento para retirada de excesso de pele nas pálpebras. Na ocasião, não foi divulgada imagem do presidente no hospital. O procedimento aconteceu na unidade de Brasília do Sírio-Libanês, e não em São Paulo, como desta vez. A primeira imagem de Lula após a cirurgia no quadril foi divulgada em 12 outubro de 2023 (aqui).

Lula está com parte da cabeça raspada e mostrou curativos. Em entrevista ao Fantástico no mesmo dia em que teve alta, no último domingo (15), o presidente tirou o chapéu panamá que usava e mostrou à repórter Sônia Bridi dois curativos na cabeça. Ele está com um lado da cabeça raspado. Veja abaixo:

Presidente ficou internado por cinco dias em São Paulo. Lula passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana em 10 de dezembro. No dia 12, ele foi submetido a um procedimento complementar. O presidente teve alta hospitalar no último domingo (15).

Conteúdo similar também foi verificado por Estadão Verifica.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news